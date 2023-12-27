وصول باخرة محمّلة بـ23 ألف طن من السكر

رست، ليلة امس، بميناء بنزرت التجاري، سفينة ، محملة بـ 23 الف طن من السكر الأبيض الموجه للاستهلاك المنزلي والصناعي والمورد من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة.

واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي خلال زيارة عمل اداها اليوم للميناء، انه تم تامين كل إجراءات إرساء الباخرة بسلام بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية افراغ حمولة الباخرة بداية من اليوم، وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية، والتجارية ليتم اثر ذلك توجيه كميات السكر لمخازن الديوان التونسي للتجارة.

يشار الى ان ميناء بنزرت منزل بورقيبة التجاري ومنذ عودته للنشاط عقب إتمام اصلاح الجسر المتحرك شهد نقلة نوعية وكمية على مستوى التوريد باستقباله للعديد من سفن الشحن المحملة بمواد استهلاكية متنوعة ، كما شهد أيضا عمليات شحن وتصدير للعديد من المواد المصنعة في اتجاه الأسواق العالمية ليستعيد بذلك حيويته المعتادة.