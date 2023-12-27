بالأرقام: إرتفاع حالات الولادة خارج إطار الزّواج في تونس

العاصمة: الإطاحة بشخص محكوم بالسجن 43 سنة من أجل “الشيكات”

فتح بحث في ملابسات التفويت في هذه الشركة العمومية..

ثُلت سكّان تونس من الأطفال

بنك سعودي يخصّص مليار دولار لدفع الإستثمار الخاص في تونس

2023/12/27 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

أعلن وزير الصناعة والثورة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن تخصيص بنك التصدير والإستيراد محفظة مالية مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص.
واضاف الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية سهام نمصية، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، أنّه في إطار دعم التعاون بين القطاعين الخاص بتونس والسعودية، رافق الوفد الرسمي المكوّن من 100 رجل أعمال ومسؤول سعودي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والإستيراد المعني بتحفيز التجارة البينية من خلال التمويل والائتمان،حسبما نقلته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn