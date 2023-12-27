بنك سعودي يخصّص مليار دولار لدفع الإستثمار الخاص في تونس

أعلن وزير الصناعة والثورة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن تخصيص بنك التصدير والإستيراد محفظة مالية مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص.

واضاف الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية سهام نمصية، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، أنّه في إطار دعم التعاون بين القطاعين الخاص بتونس والسعودية، رافق الوفد الرسمي المكوّن من 100 رجل أعمال ومسؤول سعودي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والإستيراد المعني بتحفيز التجارة البينية من خلال التمويل والائتمان،حسبما نقلته اذاعة موزاييك.