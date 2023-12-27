تنبيه هام: تحويل وقتي لحركة المرور بهذه الطريق الوطنية..

أفادت الإدارة العامة للجسور والطرقات – وحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد بوزارة التجهيز والإسكان، كافة مستعملي الطريق أنه سيتم تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم11 من النقطة الكيلومترية 1.300 إلى النقطة الكيلومترية 1.650 بمعتمدية بنزرت الجنوبية بداية من يوم غد الخميس 28 ديسمبر 2023 إلى غاية يوم الثلاثاء 02 جانفي 2024.

و يأتي ذلك لإصلاح العطب الذي طرأ على قناة تصريف المياه المستعملة على مستوى أشغال محول الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت، حيث ستقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير بأشغال إصلاح العطب، وسيتم غلق نصف الطريق الوطنية رقم 11 في جزئها المذكور لضرورة إنجاز الأشغال وتحويل حركة السير في الإتجاهين على النصف الثاني. ودعت وزارة التجهيز مستعملي الطريق الى الإنتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.