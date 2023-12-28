جندوبة: الاحتفاظ بأفارقة من جنوب الصحراء تسلّلوا إلى تونس خلسة

أذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بالاحتفاظ بسبعة مهاجرين غير نظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء بتهمة اجتياز الحدود خلسة.

كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة بفتح بحث وعرضه على أنظارها لاتّخاذ ما تراه مناسبا بشأن المحتفظ بهم، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.

وكانت فرق من الحرس الحدودي لمنطقة الحرس الوطني بطبرقة، قد رصدت يوم أمس محاولة عدد من أفارقة جنوب الصحراء اجتياز الحدود باحدى المناطق الحدودية التابعة لمعتمدية فرنانة، ليتمّ إيقافهم من تسلل منهم داخل التراب التونسي وعددهم سبعة أشخاص ومنع دخول آخرين مازالوا متواجدين إلى اليوم على الحدود بالمنطقة ليتم عرض الموقوفين على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة والتي احتفظت بهم في انتظار استكمال التحقيقات واتّخاذ القرار المناسب بشأنهم.