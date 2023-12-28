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شغل منصباً بالمستوطنات.. إيطاليا ترفض ترشيح سفير إسرائيلي إلى روما

2023/12/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار


رفضت إيطاليا قبول ترشيح بيني كاشاريئيل، الذي شغل منصب رئيس بلدية إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من القدس لمدة 31 عاما، سفيرا لتل أبيب في روما، حسب ما أفادت صحيفة “إيلفوليو” نقلا عن مصادرها.
وبحسب الصحيفة، لم يوافق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي يتسلم أوراق الاعتماد، على هذا الترشيح.
كما أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، كان قد حذر نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن هذا الترشيح غير المرغوب فيه.
أفادت الصحيفة أن كاشاريئيل، الذي اعتمده مجلس الوزراء الإسرائيلي سفيرا مرشحا إلى روما الصيف الماضي، لن يكون سفيرا.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الحكومة الإيطالية أوضحت أن اختيار أحد ممثلي المستوطنات أمر لا يناسب روما، مما أدى إلى “موقف دبلوماسي صعب”.

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