بداية من غرة جانفي 2024 إجبارية استظهار السيارات الليبية الداخلة الى التراب التونسي بهذه البطاقة..

قفصة: الكشف عن مسلخ عشوائي للدواجن..

حادث مرور مروع بسيدي بوزيد..وهذه حصيلة الجرحى..

المكتبة المعلوماتية بمدينة العلوم بتونس تغلق أبوابها بشكل استثنائي

هل يتم الترفيع في سعر تذكرة النقل؟.. وزير النقل يُجيب

2023/12/29 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

قال ربيع المجيدي وزير النقل، إن خيار الترفيع في معلوم تذكرة النقل، هو أمر مطروح.
وأوضح الوزير، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة خلال إشرافه على تسليم الجهوية للنقل بنابل 9 حافلات جديدة، ان هذا الخيار مرتبط بالصعوبات التي يعانيها قطاع النقل البري العمومي خاصة في ظل تنامي ظاهرة العزوف عن خلاص تذاكر النقل.
وبرر المجيدي قوله بأن القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للنقل البري ينص على أن الدولة تمول شركات النقل العمومي إضافة إلى جميع المستفيدين، غير أن تنامي ظاهرة عدم خلاص الاشتراكات وتذاكر النقل جعل هذا القطاع يعاني صعوبات مالية جمة.
واعتبر المجيدي أن الوقت قد حان لتنقيح هذا القانون وتفعيل نصه بالكامل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn