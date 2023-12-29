هل يتم الترفيع في سعر تذكرة النقل؟.. وزير النقل يُجيب

قال ربيع المجيدي وزير النقل، إن خيار الترفيع في معلوم تذكرة النقل، هو أمر مطروح.

وأوضح الوزير، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة خلال إشرافه على تسليم الجهوية للنقل بنابل 9 حافلات جديدة، ان هذا الخيار مرتبط بالصعوبات التي يعانيها قطاع النقل البري العمومي خاصة في ظل تنامي ظاهرة العزوف عن خلاص تذاكر النقل.

وبرر المجيدي قوله بأن القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للنقل البري ينص على أن الدولة تمول شركات النقل العمومي إضافة إلى جميع المستفيدين، غير أن تنامي ظاهرة عدم خلاص الاشتراكات وتذاكر النقل جعل هذا القطاع يعاني صعوبات مالية جمة.

واعتبر المجيدي أن الوقت قد حان لتنقيح هذا القانون وتفعيل نصه بالكامل.