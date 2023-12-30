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هيئة السلامة الصحيّة تحذّر.. لا تقتنوا المرطّبات من المسالك الموازية

2023/12/30 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

دعا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي، المواطنين الى عدم اقتناء المرطبات بمناسبة رأس السنة الادارية من المسالك الموازية، نظرا للآثار الصحية الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن ذلك من تسمم جرثومي أو بطيء نظرا لسرعة تعفن المرطبات باعتبار مكوناتها من بيض و غيره .
وأضاف الرابحي في تصريح لاذاعة الديوان، أنه في حال ملاحظة مرطبات بخسة الثمن يجب تجنبها، نظرا لأن المواد الأولية التي تتكون منها قد تكون فاسدة أو منتهية الصلوحية .
وتمكنت الهيئة منذ بداية ديسمبر الجاري من حجز عشرات الآلاف من قطع المرطبات المعدة في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية و ذلك على اثر أكثر من 1800 زيارة رسمية أسفرت عن تحرير قرابة 400 مخالفة و 35 محضر بحث وفق ذات المصدر.

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