الديوانة تحجز أكثر من طنّين من المواد الغذائية المهرّبة

تمكنت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس إثر القيام بدورية مراقبة وجولان من قبل فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، من حجز كمية من الزبدة والفواكه الجافة المهربة ومجهولة المصدر والتي لا تحمل أية وثيقة تثبت استجابتها للشروط الصحية اللازمة للاستهلاك، محملة على متن شاحنة خفيفة.

وبمواصلة التحري بخصوص نقاط بيع المواد المهربة المذكورة، تم القيام بحملة مراقبة واستهداف لمجموعة من المحلات من قبل فرق الحرس الديواني التابعة للوحدة الأولى بكل من نابل وأريانة وتونس وبن عروس ومنزل بورقيبة وقرمبالية وقليبية، حيث تم رفع 29 محضرا أدت إلى حجز كميات من الزبدة والفواكه الجافة والشكولاطة وغيرها من المواد الغذائية المهربة ومجهولة المصدر.

و قدرت المحجوزات ب620 كلغ من مادة الزبدة المهربة و1.5طن من الفواكه الجافة مجهولة المصدر وكميات أخرى هامة من الشوكولاطة ومن المواد الغذائية المهربة والتي لا يحمل في شأنها أصحابها أية وثيقة تثبت مصدرها.