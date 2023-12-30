المحكمة الادارية تتلقى31 طعنا ضد النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية

أعلنت المحكمة الإدارية، عن تلقي 31 طعنا مرفوعة ضد النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى، وذلك إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت.

وبينت المحكمة في بلاغ لها، أن الدّوائر الاستئنافيّة، شرعت بداية من اليوم في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأول من الطّعون المذكورة، مضيفة أن هذه الجلسات ستتواصل إلى حدود يوم الثلاثاء القادم.

يشار الى أن المحكمة الادارية، انطلقت في قبول الطعون يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم من الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري، أكد في تصريح إعلامي إثر الندوة الصحفيّة المنعقدة مساء الاربعاء الفارط بقصر الرياضة بالمنزه، للاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحليّة، أنّ الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية سيجرى في النّصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا ما تم استكمال الآجال الممكنة المتعلّقة بالطعون والواردة بالقانون الانتخابي.