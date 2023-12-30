التضامن: الكشف عن عملية سرقة دراجة نارية وحجز صفيحة من مخدر القنب الهندي..



تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من إماطة اللثام عن عملية سرقة لدراجة نارية تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض وإلقاء القبض على أحد مرتكبي العملية وحجز لديه قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.

بمزيد التحري أمكن التعرف على طرف ثاني متورط في قضية الحال وبمداهمة مقر سكناه أمكن حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي، 09 علب أقراص مخدرة، كما تم استرجاع الدراجة النارية محل السرقة .

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.