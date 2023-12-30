حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين بهذه الجهة..#خبر_عاجل

في إطار الإستعداد للإحتياطات الأمنية لرأس السنة الإدارية وبتكثيف الحملات الأمنية والمداهمات والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية خاصة منها ذوي السوابق العدلية والمفتش عنهم ومروجي المواد المخدرة.

قامت الوحدات الإستعلاماتية القيام بجملة مداهمات لعديد من العناصر الإجرامية معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليمي تونس وأريانة و وحدات التدخل المركزي بالعوينة حيث أسفرت الحملة عن :

– ضبط عنصر خطير مفتش عنه صادر في شأنه عدد 07 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة .

– ضبط مروج مخدرات وحجز 250 غرام من مخدر الكوكايين، مبلغ مالي هام من عائدات الترويج ، دراجة نارية كبيرة الحجم ، كما تم أيضا حجز معدات و أدوات ومواد سائلة تستعمل في تدليس العملة الأجنبية .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.