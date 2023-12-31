عاجل/ هجوم 3 زوارق على سفينة شمال غربي الحديدة في اليمن..

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا بشأن هجوم 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة، أنها تلقت البلاغ من سفينة بعد تعرضها “لهجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق نار، ولا خسائر بين أفراد الطاقم”.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر قوله إن دوريات لسفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جابت جنوب البحر الأحمر، وأن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار من دون أن تتعرض أي منها لضربات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية.

وأضاف أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم “المتهورة” على السفن التجارية في البحر الأحمر.