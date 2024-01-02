المهدية ليلة رأس السنة.. شجار ينتهي بجريمة قتل!



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، ان مكالمة هاتفية وردت على مقر مركز الامن بالسواسي من ولاية المهدية، بتاريخ 01/01/2024 حوالي الساعة 00.40، مفادها وجود نفر ملقى على الأرض على مستوى طريق أولاد شامخ السواسي ينزف من جسمه.

وتم على الفور التنقل الى المستشفى المحلي بالمكان بعد أن تم نقله من قبل أحد المواطنين على متن سيارته الخاصة.

وبالتحري في الموضوع تبين أن المعني (من مواليد 2007) تعرض الى طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى ظهره مما تسبب في وفاته، ليتم إعلام النيابة العمومية بالموضوع الذي تحول على عين المكان لمعاينة جثة الهالك وأذن بفتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الذي أناب الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية للتعهد بالبحث في موضوع “القتل العمد مع سابقية الإضمار ومسك سلاح أبيض بدون رخصة”.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتعميق التحريات تبين أنه أثناء مرور 04 أشخاص أصيلي جهة سيدي زيد السواسي على متن سيارة خاصة بطريق أولاد الشامخ صادفهم وجود الهالك رفقة 03 أنفار يسيرون وسط الطريق، حيث نشب خلاف بسيط بينهم ثم تطور الى حد الاعتداء بالعنف الشديد حيث عمد ذي الشبهة الرئيسي الى الاستيلاء على سكين وتسديد طعنة للضحية بأسفل ظهره نتج عنه وفاته.

وبإجراء سلسلة من المداهمات بجهة سيدي زيد السواسي من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية، مركزي الأمن الوطني بالجم والسواسي بالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن القبض على جميع الأطراف وحجز السيارة التي بمعاينتها لوحظ وجود آثار دماء وأداة الجريمة المتمثلة في سكين متوسط الحجم يحمل آثار دماء كان يخفيها الجاني داخل شجرة على بعد 600 متر من مكان الواقعة.

وبمراجعة قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.