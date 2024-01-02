بشرى سارة بخصوص الدينار التونسي..

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 22185 شهيدا..

أعداد قياسية للأسرى في غزة والضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي..

جرجيس/ استرجاع كمية هامة من المصوغ المسروق..

إنطلاق تربّص المنتخب الوطني إستعدادا للـ”كان”..

2024/01/02 أهم الأخبار, تونس, رياضة

ينطلق اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024، تربص المنتخب التونسي لكرة القدم إعدادا لكاس امم افريقيا، الكوديفوار 2024.
والتحق بمقر التربص اللاعبون المحليون الثمانية على أن يتواصل توافد اللاعبين بين اليوم والغد، حسبما نقلته اذاعة الديوان.
ويجري عناصر المنتخب مساء اليوم، أول حصة تدريبية برادس، في انتظار المباراة الودية الأولى أمام موريتانيا التي تجرى يوم 6 جانفي، في حين تدور المباراة الثانية يوم 10 من نفس الشهر أمام الرأس الأخضر .
يذكر أن المنتخب التونسي موجود ضمن المجموعة 5 رفقة مالي ناميبيا وجنوب إفريقيا، على أن تنطلق المسابقة القارية يوم 13 جانفي الجاري .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn