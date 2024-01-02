إنطلاق تربّص المنتخب الوطني إستعدادا للـ”كان”..

ينطلق اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024، تربص المنتخب التونسي لكرة القدم إعدادا لكاس امم افريقيا، الكوديفوار 2024.

والتحق بمقر التربص اللاعبون المحليون الثمانية على أن يتواصل توافد اللاعبين بين اليوم والغد، حسبما نقلته اذاعة الديوان.

ويجري عناصر المنتخب مساء اليوم، أول حصة تدريبية برادس، في انتظار المباراة الودية الأولى أمام موريتانيا التي تجرى يوم 6 جانفي، في حين تدور المباراة الثانية يوم 10 من نفس الشهر أمام الرأس الأخضر .

يذكر أن المنتخب التونسي موجود ضمن المجموعة 5 رفقة مالي ناميبيا وجنوب إفريقيا، على أن تنطلق المسابقة القارية يوم 13 جانفي الجاري .