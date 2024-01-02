حملات أمنية على مستعملي الدراجات النارية في هذه الولاية..

نفذت وحدات حرس وشرطة المرور بولاية نابل اليوم الثلاثاء، حملات أمنية موسعة على مستوى مفترق حمام الاغزاز وقليبية ووسط مدينة منزل تميم وبمدخل مدينة قليبية، شملت مستعملي الدراجات النارية دون رخصة قيادة ودون ارتداء الخوذة وكذلك الدراجات النارية دون تامين وفق ما افاد به مصدر أمني لاذاعة الديوان.

وتأتي هذه الحملات الامنية تطبيقا لأحكام الامر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 الذي دخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

وحسب المرصد الوطني لسلامة المرور الدراجات النارية تتسبب في 40%من الحوادث و30%من القتلى و35%من الجرحى.