التحقيق في اغتصاب جماعي لفتاة افتراضياً بعالم ميتافيرس!..

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة اغتصاب في عالم ميتافيرس بعد أن “تعرضت” فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا “للاغتصاب” من قبل مجموعة من الرجال عبر الإنترنت، وفقاً لصحيفة “مترو”.

وبحسب التقرير، لم تتعرض الضحية لأذى جسدي، ولكن يقال إنها عانت من نفس الصدمة النفسية والعاطفية التي يعاني منها الشخص الذى تعرض للاعتداء في الحياة الحقيقية، حيث كانت ترتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR) وفي غرفة افتراضية عندما اعتدى عليها الرجال، وفقًا لموقع Mail Online.

يُعتقد أن هذه القضية هي أول جريمة جنسية افتراضية تحقق فيها الشرطة، لكنها تشعر بالقلق من أن الجريمة “منتشرة” عبر الإنترنت.

وقال ضابط كبير مطلع على القضية لصحيفة Mail Online: “لقد عانت الطفلة من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي يعاني منها الشخص الذي تعرض للاغتصاب الجسدي، هناك تأثير عاطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية، إنه يشكل عددًا من التحديات أمام إنفاذ القانون نظرًا لعدم إعداد التشريعات الحالية لهذا الغرض”.

أثارت القضية أيضًا مسألة ما إذا كان ينبغي التحقيق في القضايا الافتراضية نظرًا للتراكم الحالي لقضايا الاغتصاب الجسدي التي تكافح الشرطة بالفعل لمقاضاتها.

فى لعبة Horizon Worlds، وهي لعبة مجانية للواقع الافتراضي أنشأها مالك موقع Facebook Meta، كان هناك بالفعل عدد من الاعتداءات الجنسية المزعومة، بينما قالت المعالجة النفسية نينا جين باتيل في ماي من العام الماضي، إنها شاركت في لعبة Horizon Venues، وهي لعبة فرعية، لمدة أقل من عام، قبل دقيقة واحدة من تعرضها “للاغتصاب الجماعي تقريبًا”.

العربية.نت