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تغيير في موعد رحلة “قرطاج” باتجاه ميناء مرسيليا

2024/01/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، اليوم الأربعاء، عن تغيير موعد رحلة السفينة “قرطاج” باتجاه ميناء مرسيليا (فرنسا)، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ لها، أن الرحلة ستنطلق يوم الجمعة 5 جانفي 2024 على الساعة الواحدة بعد الزوال، من ميناء حلق الوادي، عوضا عن السبت 6 جانفي 2024.
وستصل سفينة “قرطاج” الى ميناء مرسيليا يوم السبت 6 جانفي 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال، عوضا عن يوم الأحد 7 جانفي 2024.
وأكدت الشركة تأمين رحلة العودة /مرسيليا – تونس / في موعدها المبرمج ليوم الأحد 7 جانفي 2024 على الساعة الرابعة مساء، مشيرة الى امكانية تغيير موعد السفر دون توظيف معاليم إضافية.
ودعت الشركة المسافرين الى الحصول على مزيد من الإرشادات من خلال الاتصال بالرقم: 061 346 71 أو على الرقم الأزرق 82102021

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