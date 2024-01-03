سوسة: العثور على جثة آدمية متحلّلة ودون رأس في مجرى وادي!

عثر، عشية اليوم الأربعاء، احد المواطنين، على جثة آدمية بأحد الاودية بجهة واد غنيم بسوسة جوهرة، ليقوم بإعلام الوحدات الأمنية بوجودها.

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها وسام الشريف في تصريح لديوان أف أم، ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وتعهيد أحد حكام التحقيق بالموضوع.

هذا ولاتزال الأبحاث جارية، في حين تم إحالة الجثة على الطب الشرعي للتثبت من اسباب الوفاة والتعرف على هوية صاحبها.

وحسب ما نقلته الديوان عن مصدر مطّلع، فإن الجثة كانت دون رأس وقد تعذّر التعرف على هوية صاحبها لكونها متحللة.