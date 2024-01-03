ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في إيران إلى 211 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي في بيان: “بلغ عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كرمان 211 قتيلا”.

وبعد الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية وخلّفت العشرات بين قتيل وجريح ويبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقي ورفاقهما.