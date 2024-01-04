إماطة اللثام عن عملية سرقة من داخل محل تجاري في قفصة

تمكنت الوحدات الامنية بالمتلوي من ولاية قفصة، من اماطة اللثام عن قضية سرقة من داخل محل تجاري باستعمال الخلع ليلا والاحتفاظ بذي الشبهة، حسب بلاغ اصدرته الادارة العامة للامن الوطني، اليوم الخميس.

حيث تقدم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي شخص قصد تقديم شكاية على اثر تعرض محله التجاري الى السرقة باستعمال الخلع ليلا.

وبتعميق التحريات الميدانية تم حصر الشبهة في نفر والتعريف به (أصيل الجهة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات)، ليتم تكوين فريق أمني مشترك، ونصب كمين له والقبض عليه بمنزله في وقت وجيز، بالتنسيق مع النيابة العمومية بقفصة.

كما أمكن العثور على المسروق والمتمثل في مبلغ مالي قدره 679 دينار ومحرك مضخة مياه، تم حجزها جميعا.

وباستشارة النيابة العمومية بقفصة أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة من داخل محل تجاري باستعمال الخلع ليلا” والأبحاث متواصلة.