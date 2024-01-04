بالفيديو: عملية حجز 30 ألف لتر من مادّة “القرابا” الكحولية غير صالحة للاستهلاك



على إثر توفر معلومات لدى مركز الأمن الوطني بقفصة المدينة مفادها تعمد أحد الأشخاص استغلال منزل بجهة باب الرمل من معتمدية قفصة الجنوبيّة كمصنع مُعدّ لصناعة مادّة كحوليّة “القرابا” وتخزينها والدّخول في مسالك التوزيع قصد بيعها.

تم بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة بقفصة، مداهمة المنزل المذكور وظبطه مُتلبسا بصدد صنع المادّة الكحُوليّة المذكُورة وحجز حوالي 30 ألف لتر منها وآلات تصنيع تتمثلُ في 23 برميل حديدي سعة الواحد منها 200 لتر أدخل عليها المعني بعض التحويرات لتصبح كآلة طبخ بالضغط الهوائي جاهزة لعمليّة التقطير و55 وعاء بلاستيكي سعة 20 لترا و55 برميل حديدي وبلاستيكي سعة 200 لتر و18 قارورة غاز و12 موقدا.

وبالتحري مع المظنون فيه إعترف أنهُ يقوم بالإتجار بالمشرُوب المذكُور رفقة شخص آخر ويقومان ببيعه مقابل 08 دنانير للتر الواحد.

وبمراجعة النيابة العمُوميّة لدى المحكمة الابتدائيّة بقفصة ومدّها بحيثيّات الموضُوع، أذنت بفتح محضر بحث لدى مركز الأمن الوطني بقفصة المدينة والاحتفاظ بذي الشبهة ومُباشرة قضيّة عدليّة في شانه موضُوعُها “المسك والعرض والتوزيع والتصنيع بواسطة التحويل الكيميائي لمادة مسكرة مضرة بالصحة غير صالحة للاستهلاك البشري و المشاركة في ذلك” والقبض على الطرف الثاني بعد نصب كمين محكم لهُ وحجز البضاعة وإتلافها حسب الطرق المألوفة.

