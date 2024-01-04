عاجل/ بطاقات إيداع بالسجن ضد إداريين بمؤسّسة عمومية..

أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، ان قاضي التحقيق بالمحكمة، اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير عام شركة مقاولات عمومية ومدير عام مساعد واطارين آخرين ومستثمر، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.

وأضاف زيتونة في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 4 جانفي 2024، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت منذ أسابيع لاحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري تعلقت بمنشأة عمومية تساهم الدولة بنسبة مئة بالمئة من راس مالها وهي شركة مقاولات، وذلك بخصوص اسناد صفة ناقل” حصري” لفائدة منتفع بالصفقة، بالاضافة الى شبهات تمتيعه بأسعار تفاضلية دون احترام التراتيب المعمول بها.