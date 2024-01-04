الترفيع في الجوائز المالية لكأس إفريقيا.. وهذه قيمتها بالتفصيل..

مباراة السوبر بين النجم الساحلي والأولمبي الباجي: تفاصيل بيع التذاكر

بودربالة يتلقى إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الإيراني.. وهذا فحواه..

وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح خطط لانتداب 929 استاذ مساعد بعنوان 2020

عاجل/ بطاقات إيداع بالسجن ضد إداريين بمؤسّسة عمومية..

2024/01/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، ان قاضي التحقيق بالمحكمة، اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير عام شركة مقاولات عمومية ومدير عام مساعد واطارين آخرين ومستثمر، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وأضاف زيتونة في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 4 جانفي 2024، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت منذ أسابيع لاحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري تعلقت بمنشأة عمومية تساهم الدولة بنسبة مئة بالمئة من راس مالها وهي شركة مقاولات، وذلك بخصوص اسناد صفة ناقل” حصري” لفائدة منتفع بالصفقة، بالاضافة الى شبهات تمتيعه بأسعار تفاضلية دون احترام التراتيب المعمول بها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn