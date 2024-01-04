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من أجل الرشوة وتكوين عصابة وتُهم أخرى.. بطاقة إيداع ضد رجل الأعمال ماهر شعبان

2024/01/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 4 جانفي 2023، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان.
وحسبما افادت به موزاييك، فقد تمت احالة ماهر شعبان اليوم الخميس، على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقه على ذمة قضية تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتهم تتعلق بالارشاء والارتشاء.
يذكر أن ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي في اقتناء أملاك مصادرة وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.

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