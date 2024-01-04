تخفيف العقوبة السجنية لعون أمن متّهم بقتل شاب في القصرين

قضت محكمة الإستئناف بالقصرين، اليوم الخميس 04 جانفي 2023، بالسجن 5 أشهر في حق الأمني المتهم بقتل الشاب أحمد الصولي في معتمدية سبيطلة مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 30 ألف دينار لفائدة عائلة الضحية،حسبما ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، لعدد من وسائل الاعلام.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، قد أقرت بسجن المتهم لمدة 6 أشهر و خطية مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة عائلة الشاب الذي توفي، ليتم التخفيض من العقوبة السجنية من 6 أشهر الى 5 أشهر تبعا لاستئناف الحكم الابتدائي .

يذكر أن مدينة سبيطلة من ولاية القصرين قد شهدت خلال شهر جويلية الفارط مناوشات بين عدد من المواطنين والوحدات الأمنية بعد عملية مداهمة لمحل للرهان الرياضي ومداهمة منزل صاحب المحل المذكور .