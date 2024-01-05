عاجل/ النيابة العمومية تفتح تحقيقا في حريق سوق جارة

أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، فوزي درغام، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحريق الذي جدّ أمس الخميس بسوق الحناء بجارة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إضرام النار عمدا بمحلات غير مسكونة، وذلك طبقا لاحكام الفصل 308 من المجلة الجزائية.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية تحركت فور إعلامها باندلاع الحريق سوق الحناء بجارة، حيث حلّ مساعد وكيل الجمهورية بمكان الحادث أين عاين الحريق والذي أتت نيرانه على 10 محلات تجارية بشكل كليّ و4 محلات بصورة جزئية، مع تصدع جدران محل آخر.

هذا وقد عرضت القضية على قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول الذي أصدر إنابة عدلية في الغرض الى فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة للقيام بالابحاث والسماعات واجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

وانعقدت صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 جلسة بمقر ولاية قابس بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط والكاتب العام للولاية غالب القلالي ومعتمد قابس المدينة أحمد الماجري خصصت للنظر في وضعية سوق الحناء بجارة بعد الحريق،وفقما نقله مراسل موزاييك بالجهة.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة فنية لحصر أضرار الحريق وتقديم تقرير مفصل للحادث الذي شهده هذا السوق والاشكاليات المطروحة فيه. وسيتم حصر الأضرار التي خلفها هذا الحريق ليتم على ضوء ذلك تحديد الآلية التي سيتم اعتمادها في اصلاحه واعادة تنشيطه من جديد.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر من الحماية المدنية بقابس أن الحريق الذي نشب أمس الخميس 4 جانفي 2024 أتى على 9 محلات تجارية بالحي التجاري بجارة.