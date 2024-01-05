تأمين العودة الطوعية لـ 168 مهاجرا من تونس إلى بوركينا فاسو

أمّنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، العودة الطوعية لـ 168 مهاجرا من بوركينا فاسو، كانوا عالقين في منطقة العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس وذلك على متن رحلة غير منتظمة انطلقت من تونس.

واشارت المنظمة، في بلاغ لها، الى ان الامر يتعلق بأكبر عملية عودة طوعية امنتها المنظمة في يوم واحد وذلك منذ بدء نشاطها في تونس في عام 2001.

ويعد المهاجرون من بوركينا فاسو من بين الجنسيات الخمس الأولى التي سجلتها المنظمة الدولية للهجرة في نوفمبر وديسمبر 2023 في منطقة صفاقس.

وسيتمتع المهاجرون العائدون إلى بوركينا فاسو، وأغلبهم من الرجال، عند عودتهم، من مساعدة على إعادة الإدماج المصممة خصيصًا وذلك بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في واغادوغو والتي تشمل المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الاجتماعية حسب ذات البلاغ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تعمل بالشراكة مع الحكومة التونسية لتعزيز العودة الطوعية الآمنة واللائقة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع السلطات في ولايات صفاقس وتطاوين ومدنين، وبالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي.

وفي ديسمبر 2023، سهلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 284 مهاجرا غامبيا تقطعت بهم السبل في تونس. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أكثر من 5000 مهاجر على العودة إلى ديارهم طوعا.