عاجل/ حصيلة محينة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من شهداء وجرحى..

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في اليوم 92 للهجوم الإسرائيلي على غزة، أن القوات الإسرائيلية قتلت 122 فلسطينيا وأصابت 256 آخرين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الضحايا سقطوا من خلال ارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 22,722 شهيدا و58,166 جريحا.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.