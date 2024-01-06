هام/ ميناء بنزرت يستقبل سفن محملة بهذه المواد..

تشهد الحركة المينائية تصديرا وتوريدا بالميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة تطورا مطردا مع بداية السنة الجارية 2024 ،بمثل النسق الذي شهدته خلال شهر ديسمبر المنقضي من السنة الفارطة 2023 ،وذلك مباشرة عقب عودة حركة الجسر المتحرك للعمل بصفة عادية، وفق مصدر جهوي مسؤول.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه من المؤمل ان تتدعم هذه الحركية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما خلال كامل السنة بفضل العمل الجاد للمجلس المينائي ككل وادارة الميناء وكذلك النسيج المؤسساتي الخدماتي والامني والديواني العامل بالمكان.

ولاحظ أن الميناء التجاري شهد اليوم رسو سفينة محملة ب 23،5 الف طن من القمح الصلب لفائدة ديوان الحبوب كما شهد إستقبال سفينة ثانية محملة ب27الف طن من الذرة لفائدة إحدى المؤسسات المختصة في المجال.

وينتظر وصول سفينة ثالثة يوم غد الاحد قادمة من البرازيل و محملة ب 17 الف طن من السكر الأبيض المعد للاستهلاك المنزلي والصناعي لفائدة الديوان التونسي للتجارة، وسفينة رابعة محملة بسماد الامونيتر خلال نهاية الاسبوع المقبل.