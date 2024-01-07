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عاجل/استشهاد الصحفي الفلسطيني حمزة نجل وائل الدحدوح..

2024/01/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

استشهد الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به قناة “الجزيرة” في خبر عاجل.

وقال مراسل الجزيرة إنّ القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدّى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ93 من العدوان على القطاع المحاصر.

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