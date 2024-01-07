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عاجل/ ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة..

2024/01/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 58 ألف جريح منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58,416 شخصا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلا، بينهم 14 طفلا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قالت في وقت سابق إن 16 شخصا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.

سكاي نيوز

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