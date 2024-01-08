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بالصور: ساديو ماني يحتفل بزفافه قبل أيام من انطلاق كأس إفريقيا

2024/01/08 أهم الأخبار, رياضة, متفرقات

قد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي قرانه أمس الأحد في مسقط رأسه بالسنغال، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.
ووفقا لموقع “essentiallysports”، فإن ماني تزوج أمس الأحد من فتاة تدعى عائشة تامبا.
وذكر الموقع أن علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما أمس الأحد.
وأشار الموقع إلى أن تامبا تنحدر من خلفية متواضعة، ومن المثير للاهتمام أنها ليست موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقيم حفل الزفاف في بلدة كور ماسار في السنغال، حيث ارتدت عائشة تامبا فستان زفاف أبيض مطرز مع طرحة بيضاء مطرزة.


ويبلغ ماني 31 عاما ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب السنغال وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السنغالية.
ويستعد ماني لقيادة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 جانفي الحالي و11 فيفري المقبل.
ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وجامبيا.

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