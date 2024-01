بالصور: ساديو ماني يحتفل بزفافه قبل أيام من انطلاق كأس إفريقيا

قد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي قرانه أمس الأحد في مسقط رأسه بالسنغال، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.

ووفقا لموقع “essentiallysports”، فإن ماني تزوج أمس الأحد من فتاة تدعى عائشة تامبا.

وذكر الموقع أن علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما أمس الأحد.

وأشار الموقع إلى أن تامبا تنحدر من خلفية متواضعة، ومن المثير للاهتمام أنها ليست موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقيم حفل الزفاف في بلدة كور ماسار في السنغال، حيث ارتدت عائشة تامبا فستان زفاف أبيض مطرز مع طرحة بيضاء مطرزة.

