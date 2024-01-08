هيئة الدفاع عن عبير موسي تُصدر بيانا هامّا..

نددت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بما تعرض له الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي البشير المنوبي الفرشيشي المحامي لدى التعقيب من خلال التسرع في إحالته على حاكم التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرناقية وعدم اعتبار لمبدأ ملاءمة التتبعات في ما اعتبرته خرقا صارخا للفصل 47 من مرسوم المحاماة وتجاوزا للإجراءات.

واعتبرت الهيئة أن ما تعرض له يمس من رموز المحاماة والجامعة التونسية واعتداء على الكفاءات العليا للبلاد.

كما دعت الهيئة عميد المحامين وكافة هياكل المحاماة إلى التدخل الفوري لوضع حدٍ لنزيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحاماة والكف عن تسليط المظالم على غرار ملف الأستاذة عبير موسي.