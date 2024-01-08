عاجل/ العاصمة: السّجن ضد 18 مهاجرا دخلوا تونس بطرق غير شرعية

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 8 جانفي 2024، بطاقات ايداع بالسجن في حق 18 شابا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول جنوب الصحراء وذلك من أجل الاقامة غير الشرعية .

وتم ذلك بعد ضبطهم من طرف وحدات منطقة الأمن الوطني بباب بحر خلال حملة امنية نهاية الأسبوع الماضي، شملت أنهج وشوارع وسط العاصمة وبنايات قديمة ومهجورة.

وتبيّن ان الشبان دخلوا التراب التونسي بطرق غير شرعية، ليتقرر الاحتفاظ بهم واحالتهم اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.