ملثّم يقتحم محطّة قطار سوسة ويعتدي على عون

اقتحم ملثّم مجهول الهويّة، اليوم الاثنين 8جانفي 2024، على الساعة الخامسة صباحا، مكتب سلامة سير القطارات بمحطّة سوسة الجنوبيّة واعتدى على العون المكلّف بتنظيم سير القطارات على مستوى الرأس بعد سلبه هاتفه الجوّال وهاتف العمل ومبلغ مالي كان بحوزته قدره 70 دينار.

كما استولى الملثّم على مفتاح سيارة العون وعند محاولة الفرار فوجئ بقدوم القطار وتفطّن سائقه للواقعة بعد أن لمح زميله ملقى على الأرض جراء تلقّيه ضربة على الرأس بجسم حاد ممّا حال دون سرقة الوسيلة.

وقد تمّ نقل العون إلى قسم الاستعجالي لتلقي الإسعافات الضرورية.

المصدر: موزاييك آف آم