إستقالة رئيسة وزراء فرنسا

اعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، عن استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

وكان قد أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر الماضي، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

ويعتبر وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافة بورن وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وكالات