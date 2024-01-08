بورصة تونس تقفل حصة الإثنين على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس، حصة الإثنين، على منحى سلبي وتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 5ر0 بالمائة عند مستوى 2ر8515 نقطة، وسط حجم تبادل محتشم لم يتجاوز 7ر1 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم “سرفيكوم” قائمة الإرتفاعات دون تحقيق مبادلات وتطور سعره بنسبة 8ر4 بالمائة (220ر0 د).

وارتفع سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب بنسبة 9ر0 بالمائة (140ر15 د) مع حجم تبادل بقيمة 57 ألف دينار.

وانخفض، في المقابل، سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 9ر4 بالمائة (850ر4 د) وسط تبادل ضئيل ناهز الألف دينار.

وتراجع سهم شركة “أوفيس بلاست” بنسبة 9ر3 بالمائة (990ر0 د) مع تبادل بقيمة 4 آلاف دينار.

وأضفى سهم بنك الوفاق الدولي حركية على السوق ليحشد تبادلات بقيمة 181 ألف دينار، في حين تدحرج سعره بنسبة 2ر1 بالمائة (500ر8 د).