بني خيار: بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وأكثر من 30 قطعة من مخدّر الزطلة ..الإطاحة بمنحرف خطير..

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بنابل و مركز الأمن الوطني ببني خيار مفادها اندماج منحرف (محل 05 مناشير تفتيش) في ترويج المخدّرات ومتعلقة به عدة قضايا في ذات المجال، يستغل إحدى الضيعات الفلاحية بجهة بني خيار لترويجها.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بمكان الضيعة أين أمكن القبض على شخصين بمحيطها (حريفين لدى المعني) بحوزتهما قطعتين من مخدّر الزطلة، برصد تحركات المظنون فيه تم القبض عليه على متن دراجة نارية بحوزته حقيبة يدوية تحتوي على :

* عدد 33 قرص مخدّر.

* عدد 34 قطعة من مخدّر الزطلة.

* كيس بلاستيكي يحتوي على مخدّر الكوكايين.

* عدد 100 كيس بلاستيكي فارغ مُعدّ لوضع المواد المخدرة بداخله لترويجها.

* ميزان إلكتروني.

* مبلغ مالي قدره 855 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.