تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح والشعير

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلب و50 ألف طن من علف الشعير وتم تحديد يوم غد الأربعاء كموعد نهائي لتقديم عروض الأسعار

وتسعى المناقصة لشراء القمح الصلب في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن بين في الفترة ما بين 20 جانفي و15 فيفري بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.

وطلبت الشعير أيضا في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين الأول من شهر فيفري القادم و29 من الشهر نفسه بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.

ويقدم بنك التنمية الأفريقي التمويل، وهو إحدى الجهات التي تساعد تونس في إنعاش وضعها الاقتصادي الصعب.

وسيتم قبول العروض الخاصة بشحن الحبوب من موانئ الدول الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي. ويظهر موقع البنك أن الأعضاء هم دول أوروبا الغربية الرئيسية والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين ولا تشمل القائمة دول منطقة البحر الأسود بما في ذلك روسيا.

وكالات