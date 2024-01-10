عاجل/ ارتفاع حصيلة المتوفّين جرّاء التسمّم بالكحول في مدنين

توفي بعد ظهر اليوم الأربعاء، أحد مصابي حادثة التسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع، التي جدت فجر السبت المنقضي بمعتمدية سيدي مخلوف، لترتفع حصيلة وفايات هذه الفاجعة إلى 6 وفايات من المنطقة نفسها (منطقة القصبة)، وفق المدير الجهوي للصحة بمدنين، سمير مرزوق.

وأضاف مرزوق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ حالة الوفاة لمصاب كان يقيم بقسم الانعاش بمركز مقاومة السموم بالعاصمة، مع 6 مصابين آخرين، غادر منهم مصابانلا بعد أن تحسّنت حالتهما الصحية وبقي 4 مصابين، مشيرا إلى إمكانية مغادرة اثنين منهم المركز، يوم غد الخميس .

ولا يزال من مصابي هذه الحادثة، 3 مصابين بقسم الانعاش بسوسة، و3 مصابين تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمدنين، وبذلك يكون إجمالي الإصابات التي لا تزال في المؤسسات الصحية 10 إصابات، 7 إصابات منهم في اقسام الانعاش و3 تحت المراقبة الطبية، حسب توضيحات مرزوق.

وذكر أنّه بعد التثبت والتنسيق بين المستشفى المحلي بسيدي مخلوف والمستشفى الجامعي بمدنين في قائمة المصابين الوافدين منذ يوم الحادثة، تمّ التأكّد من توجّه 45 مصابا إلى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف، وتوجّه 6 مصابين مباشرة الى المستشفى الجامعي بمدنين، دون المرور عبر استعجالي سيدي مخلوف، لتصبح القائمة النهائية لحصيلة اصابات فاجعة سيدي مخلوف 51 مصابا تعرضوا للتسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع تحمل مواد سامة.

وقدر عدد المصابين الذين نجوا من حادثة التسمم، 35 مصابا، غادروا المستشفيات التي تم توجيههم اليها بمدنين وجرجيس وتطاوين وقبلي وسوسة ومركز مقاومة السموم، مع بقاء 10 مصابين بـ 3 مؤسسات صحية، منهم 7 مصابين بالانعاش و3 مصابين تحت المراقبة الطبية إلى جانب 6 وفايات.

وفي متابعة للمسار القضائي للحادثة، تم القاء القبض على 5 اشخاص في علاقة بالحادثة بين نقل وتوزيع وترويج الكحول، والبحث متواصل للعثور على شخصين اخرين متورطين، هما حاليا في حالة فرار، احدهما خارج ارض الوطن وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش.

وأضاف البكوش أنّه تمّ حجز ما يقارب 160 لترا من بقايا هذه المواد الكحولية السامة باحدى مناطق ولاية مدنين، وحجز كمية تفوق الـ200 لتر من نفس هذه المادة في إحدى الولايات الاخرى، وذكر بانه تم فتح قضايا بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل.