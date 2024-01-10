هذا ما تقرّر في قضية الصحفي زياد الهاني

مثل الصحفي زياد الهاني اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتصريح اعلامي أدلى به بخصوص وزيرة التجارة.

وقررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني، للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.

يذكر أن ملف القضية تم تضمينه بطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزيرة التجارة حول إحالة الصحفي زياد الهاني ومحاكمته على معنى فصول المرسوم عدد 54 وفصول المجلة الجزائية.