عاجل/عثر على جثتها مفصولة الرأس: اعترافات صادمة ومدوية لقاتل ابنته بسوسة..

في متابعة لجريمة قتل اب لابنته البالغة من العمر 14 عاما ورمي جثتها في وادي بسوسة اعترف الاب في أقواله بالتهمة المنسوبة إليه وكشف عن تفاصيل صادمة.

وورد في أقواله وفق ما أوردته اذاعة موزاييك أنّه دأب مفاحشة ابنته ومعاشرتها وعند تفطّنه لحملها قرّر التخلّص منها أثناء النوم.

وسبق أن أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف في تصريح لموزاييك بأنّ الجاني أقدم على قتل ابنته منذ جانفي 2023 وتعمد الاحتفاظ بالجثّة في ثلاّجة منزله قبل أن يقرّر إلقاءها في الوادي. وأشار إلى أنه تم العثور على رأس الضحية في منزل مهجور بالمنطقة.

وأضاف الشريف أنّه تم العثور على كرّاس اقتطعت منها أوراق وجدت بجانب الجثة على شكل رسالة تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة وتوريط أشخاص قصد التمويه كما تم حجز الثلاجة التي احتوت الجثّة منذ عام.