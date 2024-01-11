عاجل/ إيران تؤكّد احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم الخميس 11 جانفي 2024، بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.

وذكرت الوكالة عبر شبكة “إكس” أن “القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان”.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالتا الأمن البحري البريطانيتان “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” الخميس بأن مسلحين صعدوا على متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.

وذكرت شركة “أمبري” لأمن الملاحة البحرية إنه “صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالى 50 ميلا بحريا إلى شرق ولاية صحار العُمانية”.