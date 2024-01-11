وزارة النقل تدرس ملف مشروع توسعة مطار قرطاج

ترأس وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الخميس 11 جانفي 2024، جلسة عمل خصّصت لتدارس ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وتحديد أهم مكوناته، بحضور الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان.

وأفاد وزير النّقل أن مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي يندرج في إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، مؤكّدا ضرورة اعتماد الخيارات الفنية لإنجاز هذا المشروع بما يتلاءم مع رؤية وزارة النّقل، على المدى القريب والمتوسط، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطور حركة النقل الجوي ومتطلّبات تطوير جودة الخدمات المسداة وتعزيز مقتضيات الأمن والسّلامة ومسايرة التّطوّر الحضري والاقتصادي للعاصمة كبوّابة رئيسيّة للبلاد مع مراعاة الجوانب المعمارية والبيئية.

وأوصى الوزير، في السياق ذاته، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المستوجبة من أجل إنجاز هذا المشروع في أفضل الآجال وبأحسن المواصفات.