عاجل/ قضيّة “التسفير”: مقاضاة الموقوفين من أجل تهم إرهابية مع رفض الإفراج عنهم

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 11 جانفي 2024، إحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة ارهابية مع ورفض جميع مطالب الافراج عنهم، وفق ما أفاد به موزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية: علي العريض وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.