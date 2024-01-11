عاجل/ السّجن ضد مدير هذا المستشفى وتحجير السفر على عدد من إطاراته الطبيّة والإدارية

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الخميس 11 جانفي 2024، بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة وصاحب شركة خاصة بالدفن، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بدفن مهاجر أجنبي بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.

كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث تحجير السفر على موظفة بالمستشفى واطار طبي وابقائهما بحالة سراح على غرار باقي المحالين على أنظاره من اطارات ادارية وطبية بالمستشفى، وفق ما أكده لموزاييك مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق الرسمي باسمها نزار لعوج.

وحسب ذات المصدر، فقد تمت احالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق، من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس.