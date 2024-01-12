وزير الشؤون الاجتماعية يعطي بالكاف إشارة انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل



أعطى وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالكاف، إشارة انطلاق توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل الراجعة بالنظر إلى ولايات الكاف وجندوبة وسليانة والقصرين، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد.

وقال الزاهي في تصريح اعلامي بالمناسبة إن “الوزارة ضبطت برنامجا طموحا لتقديم المساعدات الظرفية بعنوان مقاومة موجة البرد لفائدة 20 الف عائلة منها 1390 عائلة في ولاية الكاف بقيمة مالية تقدر ب350 الف دينار، اي بحساب 260 دينارا لكل عائلة”.

وأشار إلى أن عدة أطراف أخرى تساهم بدورها في تقديم مساعدات مماثلة إلى العائلات الهشة ومنها الديوانة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الذي أكد أنه يدعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي.