جبل الجلود: الاطاحة بزوجبن يُروّجان المخدّرات بمنزل مهجور !!



افادت الادرة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة، بان معلومات توفرت لدى الوحدات الأمنية مفادها اندماج نفر وزوجته في ترويج المخدّرات، ويستغلان منزلا مهجور للتواري على الأنظار بجهة فتح الله جبل الجلود.

وتمكنت الوحدات الأمنية، بعد جملة من التحريات، من القبض على المظنون فيهما ونفر آخر وبحوزتهم قطعة كبيرة الحجم من مخدّر الزطلة، وميزان إلكتروني وآلة حادة.

وبالتحري معهم تبين وأن الزوج محل 07 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا “سلب ، ترويج مادة مخدرة، العنف والتحيل” و زوجته محل 05 مناشير تفتيش من أجل “تكوين وفاق إجرامي، استهلاك مادة مخدرة، اقتحام محل”، والطرف الأخير محل منشوري تفتيش من أجل “إهمال عيال” والأبحاث متواصلة.

وقد تم تقديمهم والمحجوز إلى مركز الأمن بجبل الجلود لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.