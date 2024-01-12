عاجل/ النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث في شبهات فساد بديوان التجارة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعهيد الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وسوء تسيير صلب الديوان التونسي للتجارة، حسبما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الجمعة 12 جانفي 2024، نقلا عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها محمد زيتونة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أدى، أمس الخميس، زيارة الى مقر الديوان التونسي للتجارة متحدثا عن ملفات فساد بالديوان، وعن تورّط الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.