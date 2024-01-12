وزير التربية يدعو الى إحداث مراكز تحضير الأكلة الساخنة وتوزيعها على المدارس الابتدائية

شدد وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 على ضرورة التوجه نحو تعميم المطابخ المركزية أو إحداث مراكز تحضير الأكلة الساخنة وتوزيعها على المدارس الابتدائية.

ودعا، خلال اشرافه على جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة، خصصت لعرض مشاريع ديوان الخدمات المدرسية وبرامجه بالنسبة للفترة القادمة، الى مواصلة إحداث بنوك التغذية لتلافي النقص في المواد الغذائية في فترات معينة من السنة.

كما تم خلال الجلسة تقديم عرض حول المراقبة الدورية لعمليات التزود بالمواد الغذائية حيث أوصى الوزير في هذا الاطار بتكثيف مراقبة وتفقد ظروف الخزن وجودة المواد المستعملة.

وثمن وزير التّربية جهود ديوان الخدمات المدرسية من أجل التأسيس لبنية تحتية جيدة ونظيفة تخدم العملية التعليمية، خاصة في مجال النقل والتغذية والمراقد المدرسية مشيدا بالخصوص بانخراط الديوان في رقمنة المنظومة الخاصة بالإعاشة قصد مزيد من الحوكمة والشفافية في تقديم الخدمات المدرسية.