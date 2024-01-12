منذ بداية جانفي: حجز بضائع مهرّبة بقيمة 12 مليون دينار

تمكنت مختلف وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وصفاقس وقفصة ومدنين منذ بداية شهر جانفي الجاري، من إحباط عمليات تهريب لكميّات من البضائع الاستهلاكية المختلفة، بقيمة جملية تناهز 12 مليون دينار.

وقد تمّ رفع 368 محضر حجز لكميات من المواد الغذائية والسجائر والأجهزة الكهرومنزلية والهواتف الجوّالة والفواكه الجافّة ومبالغ من العملة وغيرها من البضائع بقيمة جملية فاقت 11.9 مليون دينار .

حيث قامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس بحجز كميات من الملابس الجاهزة والفواكه الجافّة والسّجائر والموادّ الغذائية والعملة المهربة بقيمة جملية بلغت 3.8 مليون دينار.

كما قامت مصالح وحدة الحرس الديواني بجندوبة بحجز كميات من الموز والفواكه الجافّة والسجائر والموادّ الغذائية والمحروقات والأجهزة الالكترونية المهربة بقيمة جملية قدرت ب1.3 مليون دينار.

وفي السياق ذاته حجزت مصالح الحرس الديواني بسوسة كميات من الملابس الجاهزة المهربة والعملة والفواكه الجافّة بقيمة جملية قدرت بما يناهز 1.5 مليون دينار.

كما قامت مصالح الحرس الديواني بقفصة بحجز كميات من السجائر والمواد الغذائية وعدد من الأبقار وأجهزة كهرومنزلية مهربة بقيمة جملية بلغت 2.4 مليون دينار.

وحجزت مصالح الحرس الديواني مدنين كميات من الهواتف الجوالة والملابس الجاهزة والفواكه الجافة والسجائر والمواد الغذائية والعملة المهربة بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار

وقامت مصالح الحرس الديواني بصفاقس بحجز كميات من مادة السكر والسجائر والفواكه الجافة المهربة بقيمة جملية بلغت 1.4 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الحرس الديواني بتونس قامت مساء أمس الخميس 11 جانفي 2024 بالتنسيق مع مصالح مكتب الاستعلامات الديوانية بحجز مبلغ من العملة التونسية المهربة بقيمة 216 ألف دينار بحوزة صاحب شركات للتصدير والتوريد حيث تمت معاينة مخالفة عدم إرجاع محاصيل الصادرات من العملة الأجنبية وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة البحث والتحري .